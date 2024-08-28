Рязанцы рассказали о прорыве канализации, который устраняют уже третий день

Канализацию прорвало за домом № 8 на Шереметьевском проезде

Рязанцы рассказали о прорыве канализации в Песочне, который не могут устранить уже третий день. Кадры очевидцы прислали в комментарии Telegram-канала губернатора Павла Малкова.

Канализацию прорвало за домом № 8 на Шереметьевском проезде. На видео можно увидеть, что вода течет интенсивным потоком.

По словам комментаторов, заявления в управляющую организацию написали три дня назад.

Пресс-служба горадминистрации рассказала РЗН. Инфо, что уверенности в том, что прорвало именно трубы канализации — нет. По словам мэрии, службы уже разбираются в ситуации.