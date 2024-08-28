Рязанцам напомнили о запрете продажи алкоголя 2 сентября

Мера связана с празднованием Дня знаний.

Рязанцам напомнили о запрете продажи алкоголя 2 сентября. Об этом в среду, 28 августа, сообщила пресс-служба администрации Сасовского муниципального округа.

Мера связана с празднованием Дня знаний, который в этом году пройдет 2 сентября.

Ограничения не распространятся на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги общественного питания.