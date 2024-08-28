Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с якобы заменой счетчиков

Аферисты просят данные от лица «Россетей» и получают доступ к «Госуслугам».

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с якобы заменой счетчиков. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на куратора платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Аллу Храпуновау.

«Недавно мошенники активно начали эксплуатировать легенду о необходимости установки или замены приборов учета электроэнергии. Мошенники от лица «Россетей» запрашивали у жителей персональные данные и логин от портала «Госуслуги», — сообщила специалист.

Таким образом, аферисты получают доступ к личной информации россиян и могут использовать ее в преступных целях.