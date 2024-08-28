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Россиян предупредили о начале магнитной бури
Об этом в своем Telegram-канале написал синоптик Михаил Леус. По его словам, ночью 28 августа на Земле началась магнитная буря класса G2.

Россиян предупредили о начале магнитной бури. Об этом в своем Telegram-канале написал синоптик Михаил Леус.

По его словам, ночью 28 августа на Земле началась магнитная буря класса G2.

«Это второй из пяти возможных уровней интенсивности магнитных бурь. Скорее всего, магнитная буря будет не продолжительной и ее интенсивность усиливаться не будет», — отметил Леус.