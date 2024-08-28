Российские ученые создали аппарат для экспресс-анализа крови без прокола пальца

Он измеряет уровень сахара, гемоглобина и холестерина за 60 секунд.

Российские ученые создали аппарат для экспресс-анализа крови без прокола пальца. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на Сеченовский университет.

Он измеряет уровень сахара, гемоглобина и холестерина за 60 секунд.

Работа устройства основана на рамановской спектроскопии и технологии машинного обучения. Сейчас разработка тестируется в трех лабораториях Москвы.