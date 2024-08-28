Под Рязанью горел частный жилой дом

О пожаре стало известно ночью во вторник, 27 августа. Известно, что дом горел в поселке Варские.

Под Рязанью горел частный жилой дом. Об этом очевидцы сообщили в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».

О пожаре стало известно ночью во вторник, 27 августа. Известно, что дом горел в поселке Варские.

По данным регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 10 квадратных метров. К тушению привлекалось 4 единицы техники и 17 человек.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб уточняются.