Под Рязанью горел частный жилой дом
О пожаре стало известно ночью во вторник, 27 августа. Известно, что дом горел в поселке Варские.
Под Рязанью горел частный жилой дом. Об этом очевидцы сообщили в Telegram-канале «Рязань. Происшествия».
О пожаре стало известно ночью во вторник, 27 августа. Известно, что дом горел в поселке Варские.
По данным регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 10 квадратных метров. К тушению привлекалось 4 единицы техники и 17 человек.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб уточняются.