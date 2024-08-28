Под Рязанью бригада «скорой» спасла пенсионера с внутренним кровотечением

Бригаду скорой помощи поблагодарила родственница пациента.

В Рязанском районе бригада «скорой» спасла 75-летнего пенсионера с внутренним кровотечением. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Бригаду скорой помощи поблагодарила родственница пациента.

«Неожиданное кишечное кровотечение, потеря сознания застали нас врасплох. Дедушке 75 лет. Есть хроническое заболевание, но таких симптомов не было никогда. Мы очень испугались и вызвали скорую помощь. И хотя мы живем за городом, бригада приехала очень быстро. Я поехала вместе с дедушкой. С сиреной и мигалками машина скорой мчалась, объезжая пробки. Мы успели. Как потом выяснилось, счет шел, буквально, на минуты. Сейчас дедушка поправился, чувствует себя хорошо. Это было в конце июня», — отметила женщина.

Она выразила благодарность в спасении дедушки врачу Татьяне Ефимовой, фельдшеру Светлане Ившиной, водителю Олегу Костикову.