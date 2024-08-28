Песков прокомментировал сообщения о нахождении призывников под Курском

По его словам, слухи о том, что призывники вместе с ВС РФ останавливают вторгнувшиеся в Курскую область ВСУ, являются искажением реальности.

Песков прокомментировал сообщения о нахождении призывников под Курском. Его цитирует Life .

По его словам, слухи о том, что призывники вместе с ВС РФ останавливают вторгнувшиеся в Курскую область ВСУ, являются искажением реальности.

«Чаще всего такие сообщения являются абсолютным искажением реальности, и не считаем необходимым такие сообщения комментировать», — заявил Песков.