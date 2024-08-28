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Компания «Мармакс» поздравила Рязань с Днем города

30-31 августа Рязань будет принимать поздравления с 929-м днем рождения. В городе к празднику открывают новые благоустроенные пространства и объекты инфраструктуры, украшают улицы.

Первыми поздравления Рязани выразила девелоперской компания «Мармакс». Праздничные баннеры уже размещены на городских улицах.

В компании «Мармакс» считают, что Рязань обязательно станет архитектурной столицей России и на пути к цели продолжит создавать в любимом городе жилые комплексы, качественную инфраструктуру и благоустраивать территорию.

В День города «Мармакс» представит праздничную локацию на Лыбедском бульваре. Это будет большая детская зона для семей с детьми.

«Семейные ценности определяют работу компании „Мармакс“. Мы уверены, что именно они создают прочную основу для будущего города, страны и общества, а также гарантируют долгосрочный успех и гармоничные отношения как внутри компании, так и в работе с клиентами и партнерами», — отметили в компании.