Фонд капремонта заявил, что резной декор на доме № 32 на Кудрявцева восстановят

На ремонт здания обратили внимание члены ВООПик. По их информации, дом № 32 внесен в охранные списки — ремонт там допускается с сохранением стиля, масштаба и особенностей наружной отделки.

Фонд капитального ремонта заявил, что после жалоб рязанцев на уничтожение резного декора на доме № 32 по улице Кудрявцева его восстановят. Об этом РЗН. Инфо рассказали в ведомстве.

На ремонт здания обратили внимание члены ВООПик. По их информации, дом № 32 внесен в охранные списки — ремонт там допускается с сохранением стиля, масштаба и особенностей наружной отделки. Фонд капремонта утверждал, что здание неохраняемое.

Активист Александр Дударев пояснил РЗН. Инфо, что дом № 32 на Кудрявцева имеет статус исторически ценного градоформирующего объекта — это здания исторической застройки, которые не являются объектом культурного наследия по отдельности, но охраняемые.

«Это очень печальная тенденция, такого „ощипывания“ Рязань не видела с 60-ых годов. Мне кажется обязанность фонда — обращаться с уточнением статуса здания при его ремонте. Они еще и анонсировали такой же ремонт на Николодворянской № 7 — это здание имеет тот же охранный статус — и не отвечают, что собираются делать с наличниками», — отметил Дударев.

В свою очередь, в фонде капремонта отметили, что проекты и на дом на Кудрявцева и на Николодворянской при формировании программы ремонта они отсылали в контрольно-надзорные органы, чтобы те проверили их статус. Никаких особых указаний фонду относительно проведения в домах работ не поступало.

«В ходе капитального ремонта фасада невозможно заменить гнилые доски без их демонтажа. В отношении дома № 32 по улице Кудрявцева по согласованию с подрядчиком декоративные элементы будут восстановлены. В настоящее время идет их изготовление», — написали в фонде.

Также в ведомстве рассказали о предстоящем ремонте в доме № 7 по Николодворянской улице, о котором переживали члены ВООПиК. С учетом возникших обстоятельств, фонд рассматривает вопрос о внесении в проект изменений и перерасчет сметной стоимости.

Напомним, рязанцы сообщили об уничтожении резного декора на доме № 32 по улице Кудрявцева. Фонд капитального ремонта заявлял, что дом не имеет охранного статуса.