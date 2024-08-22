Рязанцы сообщили об уничтожении резного декора на доме № 32 по улице Кудрявцева

По данным фонда капремонта региона, в доме выполняются работы по капремонту фасада, водоотведения, ХВС и электрики.

Рязанцы сообщили об уничтожении резного декора на доме № 32 по улице Кудрявцева. Соответствующий пост появился в группе «Рязань, которую мы потеряли» «ВКонтакте».

По данным фонда капремонта региона, в доме выполняются работы по капремонту фасада, водоотведения, ХВС и электрики.

Срок окончания — 1 ноября 2024 года.

Отмечается, что данное строение не обладает охранным статусом.

Рабочие сняли прежние наличники, которые находились в плачевном состоянии. При этом то, что удалось снять без значимых потерь, не выброшено, а сохранено.

Фото Лорны Альруны из группы «Старинные дома Рязанской губернии».