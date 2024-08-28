Более 30 тысяч рязанцев получили разрешение на гражданское оружие

С начала года к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности привлекли около 750 человек.

Более 30 тысяч рязанцев получили разрешение на гражданское оружие. Об этом в среду, 28 августа, сообщила пресс-служба Управления Росгвардии по региону.

С начала года сотрудники ведомства приняли более 14 тысяч заявлений на получение государственных услуг в области оборота оружия, частной детективной и охранной деятельности. Проведены более 4,5 тысяч проверок условий хранения оружия.

За этот период аннулировали 550 разрешений, лицензий, удостоверений частного охранника. Изъяли более 900 единиц огнестрельного оружия и около двух тысяч патронов разного калибра. Добровольно рязанцы сдали шесть единиц оружия на возмездной основе.

К административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности привлекли около 750 человек.

«В настоящий момент на территории Рязанской области находится около 31 тысячи владельцев гражданского оружия, на руках у которых порядка 58 тысяч единиц гражданского оружия», — говорится в сообщении.