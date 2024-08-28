Актера Романа Мадянова экстренно госпитализировали в Москве

По данным канала, у артиста диагностировали коксартроз (проблемы с тазобедренными суставами), при несвоевременном лечении которого грозит полная инвалидность. Отмечается, что Мадянову уже провели операцию, он проходит восстановление.

Актера Романа Мадянова экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, у артиста диагностировали коксартроз (проблемы с тазобедренными суставами), при несвоевременном лечении которого грозит полная инвалидность. Отмечается, что Мадянову уже провели операцию, он проходит восстановление.

Накануне 62-летний актер должен был играть в спектакле «Любимая женщина Дон Жуана» во Дворце на Яузе, но его пришлось заменить на другого актера.