Жителя Рязанской области осудили за кражу денег

Установлено, что мужчина скачал себе приложение банка и с помощью карты потерпевшего зашел в его личный кабинет.

Жителя Рязанской области осудили за кражу денег. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на Сасовский районный суд.

Установлено, что местный житель скачал себе приложение банка и с помощью карты потерпевшего зашел в его личный кабинет.

В течение нескольких месяцев подсудимый понемногу переводил себе деньги.

Виновному назначили год и восемь месяцев лишения свободы условно. Мобильный телефон осужденного конфисковали.

Приговор вступил в законную силу.