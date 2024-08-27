Жителя Рязанской области осудили за кражу денег
Установлено, что мужчина скачал себе приложение банка и с помощью карты потерпевшего зашел в его личный кабинет.
Жителя Рязанской области осудили за кражу денег. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на Сасовский районный суд.
Установлено, что местный житель скачал себе приложение банка и с помощью карты потерпевшего зашел в его личный кабинет.
В течение нескольких месяцев подсудимый понемногу переводил себе деньги.
Виновному назначили год и восемь месяцев лишения свободы условно. Мобильный телефон осужденного конфисковали.
Приговор вступил в законную силу.