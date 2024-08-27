Жителя Путятинского района осудили за хранение наркотиков и отправили на лечение

Он нашел очаг дикорастущего наркосодержащего растения, нарвал его и хранил у себя.

Жителя Путятинского района осудили за хранение наркотиков и отправили на лечение. Об этом во вторник, 27 августа, сообщил ИД «Пресса».

Суд установил, что мужчина в сентябре 2023 года нашел дикорастущее наркосодержащее растение, нарвал 410 граммов и хранил их дома.

Подсудимый вину полностью признал.

Жителя Путятинского района признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта части растений, содержащих наркотические средства в крупном размере) и назначили ему наказание — три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком три с половиной года. Помимо этого путятинец обязан пройти курс лечения от наркомании.