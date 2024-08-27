Во время эвакуации из Курской области 11 детей получили ранения

Четверо детей с различными травмами находятся на лечении в клиниках Москвы, один из них в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести.

Во время эвакуации из Курской области 11 детей получили ранения. Об этом во вторник, 27 августа, ТАСС рассказала уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова.

Четверо детей с различными травмами находятся на лечении в клиниках Москвы, один из них в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести. Дети, которые находились на лечении в областной детской клинической больнице, выписаны в удовлетворительном состоянии.