В Уфе 36-летняя женщина погибла после знакомства с мужчиной на улице

В Уфе 36-летняя женщина погибла после знакомства с мужчиной на улице. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По данным полиции, женщина познакомилась с 34-летним уфимцем на улице и пригласила его к себе домой. Во время распития алкоголя между ними произошла ссора. Мужчина схватился за нож и нанес удары в область шеи хозяйки жилья.

После этого он скрылся. Тело женщины обнаружил ее отец. Он обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов по камерам видеонаблюдения установили личность подозреваемого, после чего стражи порядка провели задержание.