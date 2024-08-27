В Свердловской области мужчина избил соседа по палате бутылкой за разговоры во сне

В Свердловской области мужчина избил соседа по палате бутылкой за разговоры во сне. Об этом сообщает E1.ru.

Инцидент произошел в стационаре Ревдинской городской больницы. Неадекватный пауиент с криками набросился на больного, лежащего на койке, за то что тот разговаривал во сне. Свидетельница произошедшего позвала на место медсестер. Им нападавший заявил, что уже четыре ночи не спит из-за слишком разговорчивого соседа, который, как сообщается, перенес инсульт.

«Полицию никто не вызывал. Врачи пытались это замять, говорили, что надо потерпеть. Якобы они ничего с этим буйным пациентом сделать не могут. За день до этого его просили не выражаться нецензурно, случился скандал», — рассказали очевидцы.

В пресс-службе больницы информацию о конфликте в терапевтическом отделении подтвердили и указали, что к настоящему времени участники ссоры были распределены по разным палатам. С ними также провели профилактическую беседу.