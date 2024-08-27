В среду в Рязанской области сохранится жаркая погода

Температура воздуха по области ночью опустится до +11, +16 градусов, днем местами ожидается жара до +27, +32 градусов.

В среду в Рязанской области сохранится жаркая погода. Прогноз погоды опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В среду, 28 августа, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер переменных направлений, 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью опустится до +11, +16 градусов, днем местами ожидается жара до +27, +32 градусов.