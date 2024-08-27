В Шацке женщина инсценировала покушение на убийство, чтоб подставить знакомого

За ложный донос суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно.

В Шацке женщина инсценировала покушение на убийство, чтоб подставить знакомого. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По данным следствия, в октябре 2023 года женщина специально разрезала ножом свою куртку, а потом рассказала знакомому, что ее угрожали убить. Среди нападавших, по ее словам, был их общий приятель, который, якобы, и порезал куртку. Потом она позвонила в полицию и сообщила о «нападении». Знакомый, которому она сообщила об этом ее слова подтвердил. Шатчанка написала заявление с просьбой привлечь «нападавшего» к уголовной ответственности.

Во время следствия угроза убийством не подтвердилась.

За ложный донос суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно.