В Ряжском районе на пожаре погиб мужчина

В поселке Гремячка загорелась хозпостройка.

В Ряжском районе на пожаре погиб мужчина. Об этом во вторник, 27 августа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Информация о возгорании в поселке Гремячка поступила в 3:48. Огонь заметили в деревянной хозпостройке. На месте работал один пожарный автомобиль и четыре человека личного состава Государственной противопожарной службы.

В результате происшествия погиб мужчина. Его личность устанавливается.

Проводится проверка.