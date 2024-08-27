В Рязанской области за сутки пресекли более 30 нарушений в миграционной сфере

Также 10 протоколов составили на работодателей, которые незаконно привлекли иностранцев к трудовой деятельности.

В Рязанской области за сутки пресекли более 30 нарушений в миграционной сфере. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В отношении иностранных граждан составлено 16 протоколов в связи с нарушениями правил въезда или пребывания на территории Российской Федерации. 5 мигрантов будут привлечены к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности.

Также 10 протоколов составили на работодателей, которые незаконно привлекли иностранцев к трудовой деятельности.