В Рязанской области за сутки пресекли более 30 нарушений в миграционной сфере
Также 10 протоколов составили на работодателей, которые незаконно привлекли иностранцев к трудовой деятельности.
В Рязанской области за сутки пресекли более 30 нарушений в миграционной сфере. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
В отношении иностранных граждан составлено 16 протоколов в связи с нарушениями правил въезда или пребывания на территории Российской Федерации. 5 мигрантов будут привлечены к административной ответственности за незаконное осуществление трудовой деятельности.
Также 10 протоколов составили на работодателей, которые незаконно привлекли иностранцев к трудовой деятельности.