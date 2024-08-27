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В Рязанской области в ДТП пострадали двое детей
Отмечается, что ДТП произошла в понедельник, 26 августа, на 87 километре автодороги «Щацк-Сасово-Касимов» Пителинского района.

В Рязанской области легковушка «улетела» в кювет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что ДТП произошла в понедельник, 26 августа, на 87 километре автодороги «Щацк-Сасово-Касимов» Пителинского района.

39-летний мужчина на «ВАЗ 2105» съехал с дороги.

В результате происшествия водитель, а также три его пассажира в возрасте 37, 12 и девяти лет различными травмами обращались за медицинской помощью.

Проводится проверка.