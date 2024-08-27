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В рязанской БСМП спасли мужчину с проникающим ранением сердца
В настоящее время пострадавший мужчина чувствует себя нормально, его перевели из реанимации в обычную палату для проведения соответствующего лечения.

В рязанской БСМП спасли мужчину с проникающим ранением сердца. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

В БСМП мужчину с ножевым ранением сердца доставили на «скорой». Пациента в состоянии шока транспортировали в операционную, где дежурная хирургическая бригада ушила пробой в левом желудочке.

«Сама эта операция не сверхсложная, но огромное значение имеет опыт и профессиональная интуиция хирурга. Самое важное уложиться в так называемые „бриллиантовые минуты“ и „золотой час“ и вовремя доставить пациента в операционную», — отметили врачи.

В настоящее время пострадавший мужчина чувствует себя нормально, его перевели из реанимации в обычную палату для проведения соответствующего лечения.

Справка:

«Бриллиантовые минуты» (экстренная первая доврачебная помощь) — это промежуток времени (первые 5-10 минут после получения человеком ранения), когда оказание помощи наиболее действенно, человека можно успеть спасти от гибели.

«Золотой час» — первые 60 минут, в течение которых нужно оказать помощь пострадавшему, чтобы спасти его и снизить риск осложнений.