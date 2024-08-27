В Рязани волонтеры спасли застрявшего на дереве кота

Инцидент произошел 26 августа на улице Тимакова.

В Рязани волонтеры спасли застрявшего на дереве кота. Об этом сообщается в группе спасательного отряда РязГМУ «Salus».

Инцидент произошел 26 августа на улице Тимакова. Кот залез на дерево на высоте 3 этажа и просидел там с самого утра до позднего вечера.

Жители дома пытались снять его самостоятельно, но после неудачи обратились к волонтерам.

Спасатели с помощью альпинистского оборудования забрались на дерево и спустили животное в специальной переноске, которую для него купила заявительница.