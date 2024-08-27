В Рязани произошло серьезное ДТП

В Рязани произошло серьезное ДТП. Вечером 27 августа на Касимовском шоссе сбили мужчину, сообщили очевидцы.

По их словам, пьяный рязанец на вид 30 лет вышел на дорогу и его сбил Рено Логан с «шашками» такси.

«Он вылетел мне прямо под колеса, ехал около 40 километров в час», — заявил водитель.

От удара у пострадавшего слетели ботинки, пакет с продуктами разлетелся в разные стороны. Сначала он поднялся на корточки, но затем вновь лег на асфальт. Перед приездом скорой он вновь поднялся, несмотря на требования очевидцев не вставать.