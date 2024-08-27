В Рязани поймали наркозакладчика

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

В Рязани поймали наркозакладчика. Об этом во вторник, 27 августа, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали 21-летнего рязанца, которого подозревают в причастности к сбыту наркотиков синтетического и растительного происхождения.

Оперативники установили места 17 закладок с запрещенными веществами, которые ранее сделал злоумышленник. Свертки обнаружили на Касимовском шоссе, улицах Кальной, Есенина, Машиностоителей и Быстрецкой. Из незаконного оборота изъяли четыре грамма мефедрона и 15 граммов гашиша.

В отношении жителя Рязани возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере). Ведется следствие.