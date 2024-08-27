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В России предложили ограничить наценку на яйца
Авторы инициативы обеспокоены ростом торговой наценки в условиях недостаточного объема долгосрочных контрактов на поставку продукции с торговыми сетями.

Росптицесоюз предложил ограничить наценку на яйца не более 10 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо организации.

Соответствующий документ направили Федеральной антимонопольной службе. Авторы инициативы обеспокоены ростом торговой наценки на яйца в условиях недостаточного объема долгосрочных контрактов на поставку продукции с торговыми сетями. Помимо этого, в письме предлагается ограничить торговую наценку на товары первой необходимости.