В России хотят увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей

Сейчас МРОТ составляет 19,2 тысяч рублей.

В России хотят увеличить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей. Об этом сообщил автор инициативы — председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

По его словам, проект уже подготовлен к внесению.

«Работать наши люди умеют — быстро, результативно и качественно — но финансирование такой работы оставляет желать», — сказал депутат.

Сейчас МРОТ составляет 19,2 тысяч. Такую зарплату получают, по словам Нилова, минимум пять миллионов бюджетников.