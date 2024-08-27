В районе Рязанского Кремля зафиксировали превышение ПДК сероводорода
Результаты отправили в рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Роспотребнадзора и администрацию города.
В районе Рязанского Кремля зафиксировали превышение ПДК сероводорода. Об этом сообщает пресс-служба регионального минприроды.
Превышение зафиксировали 20 августа. Максимальная концентрация сероводорода составила 2,7 ПДКмр. В других районах города превышений не фиксировали.
Результаты отправили в рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Роспотребнадзора и администрацию города.