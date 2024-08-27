В Подмосковье обнаружили тела пожилых супругов в квартире

В Подмосковье обнаружили тела пожилых супругов в квартире. Об этом во вторник, 27 августа, сообщил Telegram-канал «Плохие новости 18+".

Трупы 68-летнего мужчины и 64-летней женщины нашли в жилище. У него ножевые ранения, у нее — следы от ударов топором. Предположительно речь идет об убийстве и суициде.

До пенсии оба работали в силовых структурах: мужчина — экспертом-криминалистом, женщина — в исправительной колонии. Отмечается, что в последние годы оба тяжело болели.