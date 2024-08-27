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В Красноярске мужчина заподозрил соседа в скручивании счетчиков и зарезал его

В Красноярске мужчина заподозрил соседа в скручивании счетчиков и зарезал его. Об этом во вторник, 27 августа, сообщил Telegram-канал «Мрак. Криминальные новости».

Конфликт произошел в доме на улице Щорса. Местный житель пошел снимать показатели электросчетчика. Его сосед почему-то решил, что тот сматывает их, из-за чего началась перепалка.

Дебошир схватился за нож и несколько раз ударил им жертву, на крики выбежала жена пострадавшего, ее мужчина тоже ранил.

Потерпевший от полученных ран погиб на месте, его супруга в больнице.

Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям: убийство и покушение на убийство.

Видео можно посмотреть по ссылке.