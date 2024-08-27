В Казани мужчина спускался по простыням с шестого этажа, сорвался и выжил

В Казани мужчина спускался по простыням с шестого этажа, сорвался и выжил. Об этом во вторник, 27 августа, сообщил Telegram-канал «Плохие новости».

По информации из местных соцсетей, местный житель не мог выйти из квартиры, так как дверь закрыли с другой стороны. Он связал самодельный канат и стал спускаться с шестого этажа.

Мужчина просил соседей выпустить его через окно в их квартиры, чтобы выйти, но они не разрешили.

В результате казанец сорвался на уровне третьего этажа, встал и ушел.