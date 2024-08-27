Стали известны подробности аварии у касимовского поста ГАИ

57-летний водитель за рулем автомобиля «Шкода Йети» наехал на препятствие.

Стали известны подробности аварии у касимовского поста ГАИ. Об этом во вторник, 27 августа, сообщил Telegram-канал «Автоклуб города Касимов».

Авария случилась 26 августа в 20:45 на 199 км. автодороги «Ряжск-Касимов-Нижний Новгород».

По предварительной информации, 57-летний водитель за рулем автомобиля «Шкода Йети» наехал на препятствие.

В результате ДТП никто не пострадал. По данному факту проводится проверка, обстоятельства уточняются.

Напомним, ранее сообщалось, что в Касимове у поста ГАИ произошло ДТП.