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В Госдуме предложили ввести предельную стоимость концертов, спонсируемых из бюджета
Документ направили председателю правительства Михаилу Мишустину.

В Госдуме предложили ввести предельную стоимость концертов, спонсируемых из бюджета. Не более одного миллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Владислава Даванкова.

Предложение направили председателю правительства Михаилу Мишустину.

Отмечается, что выступление артиста Олега Газманова обошлось бюджету Новгородской области в 8,25 млн рублей.