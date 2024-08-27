В Центральную Россию придет похолодание

Середина сентября ожидается без существенных осадков. Максимальная температура воздуха +18.

В Центральную Россию придет похолодание. Об этом сообщает Газета.RU со ссылкой на синоптика прогностического центра «Метео» Александра Ильина.

По его словам, первые дни осени еще порадуют теплой погодой.

К 10-м числам сентября похолодает, температура опустится до +13 градусов.

Середина месяца ожидается без существенных осадков. Максимальная температура воздуха +18.

В конце первого осеннего месяца придет настоящее бабье лето из-за влияния Азорского антициклона с температурой воздуха до +23 градусов.