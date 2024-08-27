В Белгородской области еще пять местных жителей пострадали в результате атак ВСУ

В Белгородской области еще пять местных жителей пострадали в результате атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мужчина и женщина получили сотрясение мозга из-за удара, нанесенного одним из украинских беспилотников по селу Репяховка. Они получили медицинскую помощь и направлены на амбулаторное лечение.

Дроном-камикадзе также был нанесен удар по частному дому в селе Косилово Грайворонского городского округа. В результате атаки три женщины получили ранения.