Рязанский суд отпустил из СИЗО фигуранта дела об убийстве Пинтелина

Сергея Петина обвиняют в незаконной охоте и укрывательстве особо тяжкого преступления. Он был участником охоты, во время которой был убит Сергей Пинтелин.

В четверг, 23 мая, Советский районный суд отправил Сергея Петина под домашний арест. Об этом сообщает корреспондент РЗН.инфо.

Следственный комитет сообщил, что Петин обвиняется по трем преступлениям (два — по незаконной охоте, один — укрывательство особо тяжкого преступления, — прим. ред), по одному из которых ему грозит максимально до пяти лет лишения свободы.

Также следователь отметил, что Петин принимал меры по сокрытию следов убийства и помогал скрыть преступление другим участникам.

Следствие предполагает, что он может угрожать свидетелям и скрыться. Однако, как добавил следователь, Петин признал вину, активно сотрудничает со следствием, изобличает других участников преступления и не является убийцей Пинтелина. Поэтому следственный комитет ходатайствовал изменить меру пресечения под домашний арест на два месяца.

На заседании также присутствовала семья Петина и Пинтелина.

Мать Пинтелина не согласилась с ходатайством следствия, так как Петин вводил в заблуждение их и скрывал преступление. Также она считает, что Петин может угрожать свидетелям или скрыться от следствия под домашним арестом.

Петин же просил удовлетворить ходатайство следствия, признал вину, заверил, что участвует и будет участвовать в расследовании, и попросил прощение у семьи Пинтелина. Однако они не поверили в искренность его слов.

Судья удовлетворил ходатайство следствия и отправил Петина под домашний арест до 23 июля.

Петин был участником охоты с полицейскими, после которой исчез 47-летний уроженец Сапожковского района Сергей Пинтелин. Глава сельхозпредприятия был взят под стражу по обвинению в убийстве, арест должен был продлиться до 3 июня.