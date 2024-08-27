Рязанская Госавтоинспекция анонсировала проверку междугородних автобусов
Мероприятия направлены на предотвращение ДТП.
Рязанская Госавтоинспекция анонсировала проверку междугородних автобусов. Об этом во вторник, 27 августа, сообщила пресс-служба ведомства.
Инспекторы проведут в Рязанской области комплексные мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД, со стороны водителей автобусов, осуществляющих междугородние перевозки пассажиров по автодорогам федерального значения.
Мероприятия направлены на предотвращение ДТП.