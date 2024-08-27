Рязанцы пожаловались о большом количестве рекламы «наркошопов»
«На улице Островского, Ленинско-Комсомола рядом с переулками Ленкома и Осипенко море рекламы запрещенных веществ. Даже перед детским садом», — написал автор.
Рязанцы пожаловались о большом количестве рекламы «наркошопов». Соответствующий пост появился в Telegram-канале «Подслушано в Рязани».
«На улице Островского, Ленинско-Комсомола рядом с переулками Ленкома и Осипенко море рекламы запрещенных веществ. Даже перед детским садом», — написал автор.
Жители просят обратить на это внимание.