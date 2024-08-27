Рязанцев предупредили о рейдах Госавтоинспекции

Сотрудники ДПС будут ловить водителей, выезжающих на встречную полосу.

Рязанцев предупредили о рейдах Госавтоинспекции. Об этом во вторник, 27 августа, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники ГАИ проведут в Рязанской области комплексное мероприятие «Встречная полоса», направленное на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения.

Согласно ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ — за нарушение предусмотрено лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев, либо штраф в размере 5000 рублей.