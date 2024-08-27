Рязанца осудят за оскорбление чувств верующих
Установлено, что мужчина на маркетплейсе разместил объявления о продаже предметов псевдорелигиозной атрибутики сатанинской направленности, в которых используются образы православных святых.
Рязанца осудят за оскорбление чувств верующих. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.
Установлено, что мужчина на маркетплейсе разместил объявления о продаже предметов псевдорелигиозной атрибутики сатанинской направленности, в которых используются образы православных святых.
Своими действиями он оскорбил религиозные чувства верующих.
Оперативное сопровождение расследования осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Рязанской области.
Уголовное дело направили в суд.