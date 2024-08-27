Ростовчанин обманул 11 рязанок на 106 тысяч рублей

Мужчина создал фейковые страницы работников рязанских медколледжей и предлагал платные курсы.

Ростовчанин обманул 11 рязанок на 106 тысяч рублей. Об этом во вторник, 27 августа, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Установлено, что в июне 2023 года 28-летний мужчина будучи в Ростовской области создал ВКонтакте страницы-двойники двух сотрудников рязанских медицинских колледжей и разместил на них предложение о прохождении платных курсов.

С июня по сентябрь 2023 года злоумышленник направил жительницам Рязанской области заведомо ложные сведения о предоставлении обучения по медицинским специальностям.

В результате 11 потерпевших перевели мошеннику в общей сумме 106 270 рублей на банковский счет в качестве платы за обучение. Средствами аферист распорядился по своему усмотрению.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники уголовного розыска УМВД России по Рязанской области.

Возбуждено уголовное дело. Жителя Ростовской области обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК (1 эпизод) ч. 2 ст. 159 УК РФ (10 эпизодов) «Мошенничество».