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Российские войска освободили Орловку в ДНР
Также российские военные ночью нанесли удар по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины, все назначенные цели поражены.

Российские войска освободили Орловку в ДНР. Об этом во вторник, 27 августа, сообщило Минобороны.

Также российские военные ночью нанесли удар по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины, все назначенные цели поражены.

Потери украинских войск за сутки составили до 2145 человек.

Средства ПВО за день сбили 4 тактические ракеты «Точка-У», 3 авиабомбы Hammer, 31 БПЛА.