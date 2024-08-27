Россиян предупредили о мошенниках, которые звонят якобы от Госархива

Отмечается, что злоумышленники звонят жертве и сообщают о якобы не доставленных на их имена письмах. Чтобы получить их в почтовом отделении или филиале МФЦ в удобное время и без очередей, преступники предлагают произвести онлайн-запись.

Россиян предупредили о мошенниках, которые звонят якобы от Госархива. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на пресс-службу банка ВТБ.

Отмечается, что злоумышленники звонят жертве и сообщают о якобы не доставленных на их имена письмах. Чтобы получить их в почтовом отделении или филиале МФЦ в удобное время и без очередей, преступники предлагают произвести онлайн-запись.

Для подтверждения они просят назвать пришедший в SMS код.

Аферисты получают доступ к «Госуслугам» и онлайн-банку.