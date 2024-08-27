Работницу рязанской компании осудили за взятку
Злоумышленнице назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штраф в размере 800 тысяч рублей.
Работницу рязанской компании осудили за взятку. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.
Установлено, что осужденная, являясь сотрудником предприятия, получила от работников ряда организаций-контрагентов более 200 тысяч рублей за оказание содействия в осуществлении предприятием закупок только у определенных поставщиков.
Средствами женщина распорядилась по своему усмотрению.
Оперативное сопровождение расследования осуществлялось региональными УФСБ России и УЭБ и ПК УМВД России.
Злоумышленнице назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штраф в размере 800 тысяч рублей.