Работницу рязанской компании осудили за взятку

Злоумышленнице назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штраф в размере 800 тысяч рублей.

Работницу рязанской компании осудили за взятку. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что осужденная, являясь сотрудником предприятия, получила от работников ряда организаций-контрагентов более 200 тысяч рублей за оказание содействия в осуществлении предприятием закупок только у определенных поставщиков.

Средствами женщина распорядилась по своему усмотрению.

Оперативное сопровождение расследования осуществлялось региональными УФСБ России и УЭБ и ПК УМВД России.

Злоумышленнице назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штраф в размере 800 тысяч рублей.