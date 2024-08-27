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Минтруд предложил упростить получение выплат на новорожденного ребенка
Согласно документу, пособие будет назначаться без оценки нуждаемости, если семья получает такие выплаты на старших детей.
Минтруд предложил упростить получение выплат на новорожденного ребенка. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство. Согласно документу, пособие будет назначаться без оценки нуждаемости, если семья получает такие выплаты на старших детей. Отмечается, что упрощенный порядок вступит в действие с января 2025 года.