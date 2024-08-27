МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

В утренние часы в регионе местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы с сохранением утром 27 августа на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 м.

Водителей и пешеходов призвали быть предельно внимательными и осторожными в условиях плохой видимости.