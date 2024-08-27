МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев
В утренние часы в регионе местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров.
МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.
По данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие часы с сохранением утром 27 августа на территории Рязанской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 м.
Водителей и пешеходов призвали быть предельно внимательными и осторожными в условиях плохой видимости.