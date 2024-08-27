Главком ВСУ заявил, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь ВС РФ

По данным издания, главнокомандующий ВСУ Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь значительные силы российской армии с красноармейского (покровского) направления.

Главком ВСУ заявил, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь ВС РФ. Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, главнокомандующий ВСУ Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь значительные силы российской армии с красноармейского (покровского) направления.

Однако он отметил, что попытка провалилась.