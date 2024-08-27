Гладков: ситуация на границе в Белгородской области остается сложной

Ситуация на границе в Белгородской области остается сложной, но контролируемой. Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков, комментируя сообщения о попытках прорыва со стороны ВСУ. Его слова передают РИА Новости.

Российские военные проводят плановые работы, подчеркнул глава региона. Он также призвал доверять только официальным источникам.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ на бронемашинах подошли к границе с Белгородской областью.